Pedro Raul - Vitor Silva/Botafogo

Pedro RaulVitor Silva/Botafogo

Publicado 13/01/2022 16:57

O Vasco segue no mercado em busca de um centroavante para a disputa da temporada. Um jogador que entrou na mira da diretoria, que já iniciou contatos, é Pedro Raul, do Kshiwa Reysol, do Japão. A boa notícia que a cúpula vascaína dos agentes do atleta é que ele está fora dos planos do time japonês, e o treinador já avisou que não deseja utilizá-lo em 2022.

Por outro lado, o Vasco tomou conhecimento que três clubes da Série A do futebol brasileiro também demonstraram interesse e realizaram proposta por Pedro Raul. Um time que a reportagem apurou é o Juventude. Porém, o atacante gostou do projeto apresentado Cruz-maltino.

O fato de retornar ao Rio de Janeiro, cidade na qual morou nos tempos de Botafogo, é algo que atrai o desejo de Pedro Raul. Mesmo assim, a diretoria do Vasco entende que a transação envolvendo o atacante é "muito difícil" e mantém cautela para não criar uma falsa esperança no torcedor, que está aflito na espera por um jogador para ser o "9" da equipe de Zé Ricardo.

Emprestado ao Juárez, do México, no segundo semestre de 2021, Pedro Raul volta a ter vínculo com o Kashiwa, clube que desembolsou 10,6 milhões de reais para tirá-lo do Botafogo no começo de 2021. Apesar do alto investimento, o jogador de 25 anos não será aproveitado na equipe japonesa.