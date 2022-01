Gabriel Batista - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 13/01/2022 19:30 | Atualizado 13/01/2022 19:34

Depois de César, o Flamengo irá negociar a saída de mais um goleiro em breve. Gabriel Batista foi comunicado que está fora dos planos do técnico Paulo Sousa (e também da diretoria) e passou a treinar com o grupo que iniciará a disputa do Campeonato Carioca, com atletas da categoria de base, além de João Gomes e Ramon.

Tanto que no vídeo divulgado pelo Flamengo nas redes sociais, do treinamento dos goleiros, Gabriel Batista não aparece. Apenas Hugo Souza, Diego Alves e Álvaro. E isso aconteceu nos últimos três dias.

Um membro da diretoria do Flamengo confirmou à reportagem que, de fato, Gabriel Batista está fora do planos e que os empresários do goleiro já foram comunicados para buscarem propostas para o jogador, que tem vínculo com o Rubro-Negro até dezembro e pode assinar pré-contrato com outra equipe a partir do meio do ano.

Com 23 anos e cria da categoria de base do Flamengo, Gabriel Batista chegou ao elenco profissional em 2018 e disputou 27 partidas até o momento. O seu melhor ano foi em 2021, quando entrou em campo em 15 duelos.