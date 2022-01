Piris da Motta se despede do Flamengo ciente que não deu certo no clube - Venê Casagrande

Publicado 13/01/2022 20:05

O volante Piris da Motta deixou de ser oficialmente jogador do Flamengo. O jogador esteve na Gávea, sede oficial do clube, na última quarta-feira, para assinar a rescisão e ficar livre para fechar com o Cerro Porteño, clube paraguaio que pagou US$ 1,2 milhão ao Rubro-Negro para ter o atleta.

Após a assinatura da rescisão, Piris da Motta aceitou falar rapidamente com a reportagem do Jornal O Dia, que foi até à Gávea. Em um papo rápido, pois o jogador estava atrasado para um compromisso pessoal com a esposa, ele mostrou muita sinceridade ao assumir que a sua passagem pelo Flamengo não deu certo.

"O que eu tinha que falar, eu já falei. O que aconteceu comigo e com o Flamengo eu já falei. Eu não tenho porque jogar fora isso. Eu deixei tudo claro tudo. Eu estou triste por não ter dado certo. Temos que ser sinceros. Não foi como o Flamengo queria ou como eu queria, mas isso aqui é futebol. Um dia dá certo e outro dia não. Agora vou tentar buscar o meu nível de volta."

Piris da Motta, inclusive, aproveitou o momento para mandar uma mensagem aos torcedores rubro-negros e chegou a pedir desculpas por não ter dado no Flamengo, clube que defendeu desde 2018, quando foi contratado com status de jogador de seleção paraguaia e custando amis de R$ 26 milhões.

"Só quero agradecer aos torcedores. São torcedores muito apaixonados pelo clube. Queria pedir desculpas também por não dar certo. Tentei dar tudo de mim. E quero agradecer também e desejar muitos títulos e êxitos para eles também."

Sobre a ida para o Cerro Porteño, Piris da Motta optou por não confirmar, pois ainda falta o anúncio oficial do clube paraguaio. Segundo o jogador, ainda "resta alguns documentos" para poder viajar e se apresentar ao novo clube. O volante também disse que recebeu muitas ofertas.

"Estamos fechando ainda. Ainda faltam alguns detalhes com o Cerro. Muitos times estavam interessados. Ainda não sei quando viajo. Estou aguardando alguns documentos ainda. E eu também tenho algumas coisas particulares para resolver. Foi um grande período que morei aqui (no Rio). Muitas coisas para resolver."