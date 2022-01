Michael, atacante do Flamengo - Divulgação

Michael, atacante do FlamengoDivulgação

Publicado 14/01/2022 20:33

O e-mail chegou, e o Flamengo recusou. O Al Hilal enviou uma oferta ao Rubro-Negro para comprar o atacante Michael no valor de US$ 8 milhões, cerca de R$ 45 milhões, com a possibilidade de ser à vista. A diretoria demorou a responder e, quando enviou o posicionamento, disse que não iria aceitar os números oferecidos pelos árabes.

Um dos motivos de o Flamengo ter recusado a oferta do Al Hilal é que, nos debates internos, os membros da diretoria entenderam que o que o valor oferecido pelos árabes foi considerado baixo e que, caso fosse aceito, o clube teria que ir ao mercado para buscar peça de reposição, o que seria um risco, pois poderia custar um montante maior e sem a certeza que de iria se adaptar.

A informação sobre a proposta de um clube árabe interessado em Michael foi noticiada primeiramente pelo jornalista Gabriel Reis.

O Flamengo recebeu a informação dos representantes de Michael que o Al Hilal fará uma nova investida em breve. Porém, nesta sexta-feira, por ser considerado um dia sagrado na Arábia Saudita, nada avançou, o que deve acontecer a partir da próxima semana.

A oferta salarial para Michael do Al Hilal, além de ser valores "que chamam atenção", é de contrato longo, de três anos e meio. Um dos representantes do atacante, Eduardo Maluf, esteve no Rio de Janeiro e conversou com Marcos Braz sobre a proposta do time árabe.

Michael custou ao Flamengo R$ 38,49 milhões entre comissão para empresários e custo de operação para tirá-lo do Goiás e adquirir 80% dos direitos econômicos do atacante, no começo de 2020.

Pelo Flamengo, Michael disputou 105 jogos, marcou 23 gols e deus 14 assistências. Em 2021, com Renato Gaúcho, o atacante viveu o seu melhor momento no clube, mas, mesmo assim, não conseguiu ganhar vaga de titular e se tornou destaque saindo do banco de reserva durante as partidas.