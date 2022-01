Léo Pereira, zagueiro do Flamengo - Divulgação

Publicado 16/01/2022 12:50 | Atualizado 16/01/2022 13:32

Rio - O Cruz Azul, do México, está em atividade no mercado de transferências por um zagueiro e apresentou proposta por Léo Pereira, do Flamengo. No início da semana, o clube mexicano consultou as condições para uma negociação, mas a princípio a cúpula da equipe carioca não quis abrir tratativas.

Mesmo com a informação de que o Flamengo não tem interesse em negociar Léo Pereira, o Cruz Azul enviou uma proposta nas últimas horas para comprar o zagueiro, mas com o Rubro-Negro mantendo um percentual dos direitos econômicos. Os valores da possível transação não foram revelados pela diretoria do time mexicano, que confirmou a oferta pelo defensor em contato com o Jornal O Dia.

No Flamengo, o entendimento é que toda oferta recebida por qualquer jogador é analisada, mas o que não quer dizer que a transação será feita. A diretoria já está no mercado em busca de um zagueiro, após a saída de Bruno Viana, e a indefinição da situação de Rodrigo Caio dificulta ainda mais uma possível saída de Léo Pereira.

Mesmo em baixa, Léo Pereira desperta mais uma vez o interesse do futebol do exterior. Isso porque em janelas de transferências anteriores, o Besiktas, da Turquia, apresentou ao Flamengo uma proposta de empréstimo, que foi prontamente recusada pela diretoria rubro-negra.

Em dezembro, o Palmeiras também demonstrou interesse em ter Léo Pereira e conversou com o Flamengo, mas percebeu que a transação seria complicada e teria que envolver jogadores. Com isso, o Verdão desistiu e mirou outras opções no mercado.

Léo Pereira chegou ao Flamengo em 2020, a pedido do então técnico da equipe Jorge Jesus, para substituir o espanhol Pablo Marí, após ser um dos destaques do Athletico-PR. O custo de toda a negociação, envolvendo operação, luvas e comissão, foi de R$ 34,2 milhões.