Carlos Eduardo tem 18 anos e está livre para assinar pré-contratoTwitter Carlos Eduardo

Publicado 17/01/2022 21:59 | Atualizado 17/01/2022 23:54

O Vasco está perto de perder um grande jogador cria da categoria de base. O meia Caio Eduardo, mais conhecido em São Januário como Caio Buiu, de apenas 18 anos, está liberado para assinar pré-contrato com outro clube, recebeu oferta oficial de clube europeu e, caso o Cruz-maltino não se mexa, irá perder o jovem no meio do ano.

Depois de uma longa negociação e sem um final feliz, os agentes de Caio Buiu não chegaram a um acordo com o Vasco, e o meia foi afastado pela diretoria. Inclusive, o meia não está participando da Copinha 2022, a principal competição para os atletas de base no país.

A informação do afastamento foi publicada primeiramente pelo site Jogada 10.

Nos últimos dias, o NK Lokomotiva Zagreb, da Croácia, apresentou uma oferta ao estafe de Caio Buiu para que o atleta assine o pré-contrato e saia livre do Vasco em julho, quando começaria o compromisso dele com a equipe croata. Segundo apurou a reportagem, o vínculo oferecido ao garoto de 18 anos seria de 15/07/2022 a 15/06/2026, ou seja, por quatro temporadas.

Como o Vasco tem prioridade, os empresários de Caio levaram a oferta oficial à diretoria vascaína que terá dez dias para saber se irá cobrir a oferta e brigar pela permanência do garoto ou apenas perdê-lo daqui a alguns meses.

Essa não é a primeira vez que Caio recebe uma proposta de um clube croata. Em 2021, o GNK Dínamo Zagreb ofereceu ao Vasco 300 mil euros, cerca de 1,9 milhão de reais, para contratar a promessa vascaína. O Vasco, entretanto, pediu 3 milhões de euros para abrir as negociações.

Com apenas 18 anos, Caio Eduardo já ostenta títulos importantes na categoria de base. Em 2020, ele faturou a Supercopa do Brasil Sub-20, a Copa do Brasil Sub-20 e o Campeonato Carioca Sub-20.

Em 2021, ele fez a sua estreia pelo time profissional, atuou em 34 partidas pelo Sub-20, marcou quatro gols e deu duas assistências.