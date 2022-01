Rio, 15/01/2020, Treino do Vasco, na foto Lucao, Foto de Gilvan de Souza / Agencia O Dia - Gilvan de Souza / Agencia O Dia

O Vasco acertou a saída de mais um jogador. Trata-se do goleiro Lucão. Segundo apurou a reportagem, o Red Bull Bragantino acertou a contratação do jogador, que rescindirá com o time carioca e assinará contrato com a equipe de Bragança válido por cinco anos. Existe a chance de ele viajar já nesta terça-feira para realizar exames.

A princípio, o Bragantino não irá pagar quantia financeira ao Vasco, mas deixará um grande percentual dos direitos econômicos de Lucão ligados ao time carioca para uma venda futura. As partes aguardam apenas detalhes burocráticos para oficializar a transação.

Com 20 anos e destaque das categorias de base desde a sua chegada ao clube, Lucão coleciona passagens pela seleção brasileira e ostenta título das Olímpiadas, em 2020. Pelo time profissional do Cruzmaltino, em 2021, disputou 24 partidas.