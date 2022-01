Arrascaeta - JUAN MABROMATA / AFP

Publicado 17/01/2022 23:35 | Atualizado 17/01/2022 23:46

O último capítulo da novela envolvendo a renovação de Arrascaeta está perto de ser exibido e terá final feliz para todos. O Flamengo, enfim, chegou a um acordo com o empresário do meia, Daniel Fonseca, e anunciará a renovação de contrato do uruguaio nesta semana.

A exigência de Daniel Fonseca, que travava o acerto, era que o Flamengo comprasse o percentual de Arrascaeta (25%) que ainda está vinculado ao Defensor, do Uruguai. O Rubro-Negro durante todo o período de negociação (desde janeiro de 2021), entendeu que não era possível atender ao pedido.

Mas, nesta segunda-feira, após uma longa negociação, o Flamengo e Daniel Fonseca chegaram a um denominador comum: o clube carioca comprará mais 10% do percentual do meia, o que foi aceito pelo agente do atleta.

Um dirigente do Defensor confirmou ao Jornal O Dia que o clube uruguaio foi comunicado que o Flamengo irá comprar essa parte do percentual de Arrascaeta.

Com o acordo verbal, os advogados das partes entraram em cena e já redigiram o novo contrato de Arrascaeta, que será válido até dezembro de 2026. O anúncio, portanto, é questão de tempo.