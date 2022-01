Getúlio, atacante do Avaí - Divulgação

Publicado 18/01/2022 11:49

O Vasco está no mercado em busca de reforços para o setor ofensivo e não mede esforços para conseguir a chegada desse atleta. Depois de as conversas com Pedro Raul não evoluírem, a diretoria agora mira o atacante Getúlio, que se destacou pelo Avaí nas duas últimas temporadas. Após o contato inicial, o Cruz-maltino avançou na negociação e formalizou a oferta para ter o atleta em 2022.

Getúlio gostou do projeto apresentado pelo Vasco e topou defender o time carioca nesta temporada. Agora, os representantes do atleta e a diretoria carioca alinham detalhes do contrato do atacante, que será até dezembro deste ano, caso a transação seja concretizada.

A informação do contato do Vasco por Getúlio foi noticiado primeiramente pelo Arena Cruzmaltina. O Jornal O Dia avançou e apurou que o clube já realizou oferta.

Fontes em São Januário garantem que o otimismo é grande para a chegada de Getúlio ao Vasco. O atacante passou por uma análise minuciosa da diretoria e da comissão técnica de Zé Ricardo, que deram o aval para a chegada do atleta.

Getúlio é um atleta que, além de preencher requisitos técnicos, pois faz mais de uma função no setor ofensivo e tem bom cabeceio, tem histórico favorável na Série B e ostenta dois acessos com o Avaí.

Com 24 anos, Getúlio pertence ao Tombense, de Minas Gerais, e tem passagens por Cruzeiro (Sub-20) e Paços de Ferreira, de Portugal, e Avaí, como já mencionado acima.