Michael, atacante do Flamengo - Divulgação

Publicado 18/01/2022 16:09 | Atualizado 18/01/2022 16:22

O Flamengo está próximo de fechar a operação e sacramentar a venda de Michael para o Al Hilal. O Rubro-Negro, inclusive, já entrou em contato com o Goiás, dono de 5% do atleta, que a ida do atacante pode acontecer a qualquer momento.

Segundo apurou a reportagem, o Flamengo, dono de 80% dos direitos econômicos de Michael, vai embolsar o valor líquido de 8,4 milhões de dólares, cerca de 46,8 milhões de reais, pela cotação atual. Os advogados das partes já foram acionados e estão resolvendo os "detalhes finais" para que haja a troca de minuta e, consequentemente, a assinatura.

Entre aquisição de direitos econômicos e pagamento de comissão, Michael custou 38,49 milhões no total no começo de 2020. Ou seja, dois anos depois, após ganho técnico, o Flamengo pode também faturar quase 10 milhões de reais com o atacante.

O atual vínculo de Michael com o Flamengo vai até dezembro de 2024. O jogador irá rescindir para assinar um compromisso de três anos e meio com o Al Hilal, clube que tem Leonardo Jardim como treinador (e quem aprovou a contratação do jogador rubro-negro) e Cuéllar, ex-volante do time carioca.