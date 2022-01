Getúlio, atacante do Avaí - Divulgação

Getúlio, atacante do AvaíDivulgação

Publicado 18/01/2022 17:40

O Vasco acertou a contratação do 12º jogador para a disputa da temporada. Trata-se do atacante Getúlio, que se destacou pelo Avaí nos dois últimos anos, chega ao Rio de Janeiro nesta quarta-feira para realizar exames e assinar contrato válido até dezembro deste ano.

Getúlio gostou do projeto apresentado pelo Vasco e topou defender o time carioca nesta temporada. O atacante é um atleta que, além de preencher requisitos técnicos, pois faz mais de uma função no setor ofensivo e tem bom cabeceio, tem histórico favorável na Série B e ostenta dois acessos com o Avaí.

Com 24 anos, Getúlio pertence ao Tombense, de Minas Gerais, e tem passagens por Cruzeiro (Sub-20) e Paços de Ferreira, de Portugal, e Avaí, como já mencionado acima.