Paulo Sousa dando orientações a Lázaro no treino - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 19/01/2022 18:50

"Matheus França, Lázaro... Qualquer outro jogador jovem que está na transição para a equipe principal vai ter seu espaço para progressão."

Essas foram as palavras de Paulo Sousa em sua apresentação após ser questionado sobre a utilização de jovens na equipe do Flamengo. O discurso não ficou restrito ao público na frente das câmeras, e o treinador colocou em prática em uma conversa com o meia-atacante Lázaro, no Ninho do Urubu, na última semana.

O treinador português soube da possibilidade de Lázaro deixar o Flamengo para respirar novos ares e ter mais oportunidades. Interessado em ter o jovem, que é considerado joia desde os tempos de categoria de base, Paulo Sousa chamou o garoto para um longo bate-papo franco e sincero, segundo fontes da reportagem que estão no dia a dia do CT.

Nesta conversa, Paulo Sousa disse a Lázaro que quer tê-lo no elenco para 2022 e que havia recebido um relatório com levantamento de números e dados do desempenho do jovem com a camisa do Flamengo. O documento informava que o meia-atacante precisaria ter um "amadurecimento físico".

Paulo Sousa adotou um discurso motivacional para levantar o moral do garoto que não consegue ter uma sequência no time profissional. O português chegou a dizer que esse "problema", a necessidade de amadurecimento físico, era fácil de resolver e que a dificuldade seria maior se ele não tivesse qualidade técnica. E isso, na visão do treinador, o jovem tem.

Desde o começo da última semana, Lázaro tem treinado com o grupo de trabalha com Paulo Sousa e não com os atletas que iniciarão a disputa do Carioca, o que seria natural por ter atuado pouco pelo profissional em 2021.

Lázaro tem 19 anos (completa 20 em março) e carrega o peso de ser uma das grandes promessas dos últimos na categoria de base do Flamengo. Em 2019, foi protagonista no título da Seleção no Mundial Sub-17, marcando o gol do título, mas ainda não conseguiu deslanchar no Rubro-Negro.

Em 2021, recebeu sondagens de clubes da MLS e até proposta oficial do Huddersfield, da Inglaterra. Inclusive, de olho em uma transferência para o exterior, o jovem iniciou aulas para aprender a língua inglesa para facilitar na adaptação. Mas o Flamengo dificultou, e as conversas não avançaram.

Mais maduro e com o voto de confiança do Mister Paulo Sousa, Lázaro inicia 2022 com o objetivo de se firmar no elenco principal do Flamengo e cair novamente nas graças do torcedor.