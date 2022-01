Léo Pereira - Paula Reis / Flamengo / Divulgação

Léo PereiraPaula Reis / Flamengo / Divulgação

Publicado 19/01/2022 19:57

O Flamengo recebeu no sábado uma oferta oficial do Cruz Azul, do México, para vender Léo Pereira, como o Jornal O Dia antecipou. Desde então, o Rubro-Negro não aceitou, e os valores estavam sendo mantidos em sigilo. Porém, a reportagem apurou os detalhes da proposta que foi feita pelos mexicanos para ter o defensor:

US$ 5 milhões por 80% dos direitos do zagueiro.



Pela cotação de hoje, em real seria: R$ 27,2 milhões



O Flamengo atualmente é dono de 85% dos direitos econômicos de Léo Pereira, 10% é do Athletico-PR, clube que o jogador defendia antes de chegar ao Rubro-Negro carioca e 5% é do Trieste-PR, time formado do atleta.

A oferta do Cruz Azul, como mencionado acima, seria para adquirir 80%, que não necessariamente teria que ser do Flamengo. O clube mexicano esperava que a diretoria rubro-negra, ao menos, dessa uma contraproposta, o que não aconteceu até então.

Léo Pereira chegou ao Flamengo em 2020 após custar R$ 34 milhões aos cofres do clube e chegar com a missão de substituir Pablo Marí. Porém, ele não conseguiu fazer grandes exibições, caiu de rendimento e perdeu espaço.