Michael comemorando um dos gols com a camisa do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 20/01/2022 15:59 | Atualizado 20/01/2022 16:08

No Ninho do Urubu, Michael treina normalmente. Fora do CT do Flamengo, o atacante está pronto para viajar para a Arábia Saudita e se apresentar ao Al Hilal, clube que está perto de contratá-lo em definitivo. O jogador e o seu empresário, Eduardo Maluf, já deram entrada em toda a documentação necessária para embarcar, com direito a visto de trabalho para o atleta e carta de visita para o agente emitida pelo príncipe herdeiro do país saudita, Mohammed bin Salman Al Saud.

Através de fontes ligadas aos órgãos competentes pelas emissões dos documentos, a reportagem apurou que o visto de trabalho de Michael para entrar na Arábia Saudita está pronto em nome do atleta e emitido por um árabe. O status do documento consta como "em pausa" e pode ser utilizado a qualquer momento. O consulado, inclusive, já o notificou e a empresa terceirizada responsável pela preparação da papelada de viagem do atacante também já foi avisada.

Ainda de acordo com a fonte, o visto de trabalho de Michael está em "stand by" e pode ser utilizado até uma data limite, com a previsão pré-definida na hora da emissão. A Polícia Federal está ciente que o atacante do Flamengo pode viajar a qualquer momento para a Arábia Saudita.



O empresário de Michael, Carlos Eduardo Mandu Maluf, mais conhecido como Eduardo Maluf, também está pronto para embarcar. O agente já garantiu, nesta semana, duas cartas de visita (uma para pessoa física e outra para pessoa jurídica) que foram assinadas pelo príncipe da Arábia Saudita. O representante do atleta também possuiu um visto, que foi emitido na terça-feira (18), com a foto do passaporte dele e a assinatura.

Em relação a bem material, o Jornal O Dia também apurou que Michael já preparou a documentação para passar o carro que utiliza todos os dias para ir ao CT, um Porsche Panamera modelo 2020, que está no nome dele, para mudar de proprietário a qualquer momento. Segundo a fonte da reportagem, resta apenas o despachante dar entrada para finalizar o processo, pois um cartório deixou uma cópia Certificado de Registro do Veículo (CRV) preenchido no Departamento Estadual de Trânsito do Rio de Janeiro.

Ou seja, tanto Michael quanto Eduardo Maluf estão preparados para embarcar a qualquer momento para a Arábia Saudita. O planejamento faz sentido porque o Al Hilal tem até o dia 24 de janeiro para inscrever jogadores para a disputa do Mundial de Clubes, uma das principais competições do mundo.

Michael em treino do Flamengo nesta semana Marcelo Cortes / Flamengo NEGOCIAÇÃO COMPLICADA: A reportagem tentou contato com o empresário de Michael, Eduardo Maluf, e com a assessoria do atleta para colocar um posicionamento das partes a respeito do assunto, mas, até a publicação da matéria, o Jornal O Dia não obteve retorno.

O Flamengo, dono de 80% dos direitos econômicos de Michael, e o Al Hilal buscam acertar "os últimos detalhes" para sacramentar a transação, que renderá o valor líquido ao Rubro-Negro de 8,4 milhões de dólares, cerca de 46,8 milhões de reais. O Goiás, dono de 5% do atleta, não se opõe à negociação e deixou a diretoria carioca à vontade para fazer o modelo de operação que bem entender.

Para que o negócio seja concretizado, Michael e seus representantes abriram mão de 15% dos direitos econômicos. Agora, os agentes do atacante estão fazendo uma força-tarefa para que a transação seja finalizada o quanto antes.

Nesta madrugada, por conta do fuso horário (Arábia Saudita são seis horas na frente do horário de Brasília), os agentes de Michael, que não residem no Rio de Janeiro e estão hospedados em um hotel na Zona Oeste da Cidade Maravilhosa durante esta semana, viraram a madrugada "on-line" tentando acertar os detalhes. No Flamengo, o discurso é: não tem nada fechado, mas há possibilidade de acontecer a qualquer momento.

Vale ressaltar que a negociação do Al Hilal com o Flamengo por Michael começou no início do mês e se estende por dias. O time árabe não mede esforços para ter o atacante.

Michael chegou ao Flamengo em 2020 após custar R$ 38,49 milhões aos cofres do clube. Depois de um início abaixo do esperado, o atacante cresceu de produção, terminou 2021 em alta e foi o atleta com mais minutos em campo na temporada, mesmo começando a maioria dos jogos no banco de reservas.

Agora, com 25 anos, Michael está perto de assinar contrato de três anos e meio com o Al Hilal e com um salário considerado "fora da realidade" no futebol brasileiro. Pelo Flamengo, o atacante disputou 105 jogos, marcou 23 gols e deu 14 assistências, números que justificam o interesse do principal clube da Arábia Saudita.