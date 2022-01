Barreto acerta renovação com o Botafogo por dois anos - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 21/01/2022 18:41 | Atualizado 21/01/2022 18:41

Fim do imbróglio. Depois de dias de negociação, com muitas idas e vindas, Botafogo e Criciúma, enfim, se entenderam, trocaram o contrato final nesta sexta-feira, e Barreto assinará o vínculo nas próximas horas. O volante, que atuou no Alvinegro por empréstimo em 2021, já havia realizado exames médicos e aguardava o desfecho da situação para dar a canetada.

Barreto assinará por dois anos com o Botafogo, em definitivo, e não será mais jogador do Criciúma. Em contrapartida, pelo fato de o Alvinegro não ter desembolsado compensação financeira, ficou combinado que o Tigre terá 70% do atleta e a equipe carioca 30%.



Então, como a maioria do direito econômico é do Criciúma, qualquer proposta de venda que chegar para Barreto, e o Tigre quiser topar, o Botafogo é obrigado a aceitar ou cobrir a oferta para ficar com o volante.