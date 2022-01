Elenco do Audax-RJ - Guilherme Nascimento - Audax Rio

Publicado 22/01/2022 16:46

A partida do Audax-RJ contra o Flamengo, pela quinta rodada do Campeonato Carioca, marcada para o dia 9, ainda não tem local definido e provavelmente acontecerá fora do Estado do Rio de Janeiro. Dono do mando de campo, o time de Angra dos Reis tem sido procurado com frequência por grupos de empresários dispostos a "comprar a organização do evento" e levar o confronto para outras cidades.

As duas possibilidades mais prováveis são: Maranhão, no Estádio Castelão, ou Brasília, na Arena BRB. A definição depende também da anuência do Flamengo. Como o Rubro-Negro atuará na capital federal três dias antes do duelo com o time de Angra, contra o Fluminense, no dia 6, a tendência é que a diretoria escolha por permanecer no local para evitar um desgaste maior com viagem.

No ponto de vista financeiro, a escolha (Maranhão ou Brasília) não irá fazer diferença ao Flamengo, pois nos dois casos o Rubro-Negro não irá ter custos com hospedagem, alimentação e logística. Os empresários que irão bancar essas despesas, caso tenha o "ok" do Departamento de Futebol do time.

A reportagem entrou em contato com Márcio Carmo, gerente de futebol do Audax-RJ, que confirmou a apuração do Jornal O Dia e ainda falou sobre as duas possibilidades de cidade para receber o duelo com o Flamengo.

"A dificuldade é fazer o Flamengo viajar para longe depois (joga contra o Fluminense em Brasília três dias antes da partida contra o Audax). Eu deixei algumas pessoas responsáveis para conversar com o Flamengo. Para trazer a proposta para mim depois de fechar com o Flamengo. Estou esperando a resposta do Flamengo. Estou dependendo dessa situação. Apenas isso".

Ao ser perguntado se a ideia era fazer o mesmo nos jogos contra Botafogo e Vasco, outros grandes do Rio que o Audax irá enfrentar como mandante, Márcio disse que espera já ter o estádio pronto em Angra dos Reis para poder duelar com o Alvinegro e o Cruz-maltino em casa.

"O Audax vai aumentar o estádio de Angra para receber os jogos contras Flamengo, Botafogo e Vasco. Nesse início estamos fazendo para 5 mil lugares. Então, nós estamos vendo porque o flamengo precisa dar anuência. Alguns procuraram a gente para levar a gente para Cariacica, Manaus, Brasília e Maranhão."