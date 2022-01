Fabrício Bustos - reprodução

Publicado 22/01/2022 18:31

O Internacional tentou tirar Rodinei do Flamengo, mas o clube carioca não quis fazer negócio, então o Colorado foi buscar o jogador para a lateral direita na Argentina. Trata-se de Fabricio Bustos, de 25 anos, do Independiente.

Um dirigente do Inter viajou para a Argentina neste final de semana para sacramentar a transação. O Colorado, inclusive, já notificou o Independiente que assinará um pré-contrato com o atleta nos próximos dias.

Como Bustos tem contrato apenas até o meio de 2022, ele está apto para assinar com outra equipe e sair de graça do Independiente a partir do dia 1 de julho.

Ou seja, o Internacional irá contratar um atleta de 25 anos e titular de uma das principais equipes da Argentina sem custos (pagando apenas salário e luvas ao jogador)

Bustos surgiu no time profissional do Independiente em 2016/2017. A sua melhor temporada foi 2020/2021, quando jogou 57 partidas, marcou dois gols e deu cinco assistências.