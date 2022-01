Douglas Costa - Lucas Uebel/Gremio FBPA

Publicado 22/01/2022 21:03

A torcida do Flamengo anseia por contratação neste início de temporada e, a todo momento, um nome é especulado na equipe carioca. A bola da vez é o atacante Douglas Costa, que atuou pelo Grêmio em 2021. Boatos vindos de Porto Alegre tratam a negociação como avançada e perto de ser concretizada pelo Rubro-Negro.

A reportagem do Jornal O Dia, portanto, foi apurar com fontes da diretoria do Flamengo. A resposta dada por todos que responderam as mensagens é que a informação não procede. As justificativas para explicar o não interesse em Douglas Costas foram: Idade, histórico médico, atitudes fora de campo e resultados nos últimos três anos.

O Flamengo está no mercado para buscar reforços, porém adota cautela e entende que não há porque ter pressa, pois o elenco já é bem qualificado.