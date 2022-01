Michael - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 23/01/2022 16:14

A negociação do Al Hilal com o Flamengo por Michael se estende há dias e ganhou ares de novela. Mas o desfecho está perto do fim, pois a janela de transferência na Arábia Saudita fecha no próximo dia 30 (e a inscrição no Mundial nesta segunda-feira). Segundo apurou a reportagem, as tratativas chegaram em um "estágio final da negociação".

As partes agora tentam chegar a um acordo em relação ao pagamento dos valores aos clubes que têm direito ao mecanismo de solidariedade. O Jornal O Dia teve acesso ao percentual que os times podem receber: Goiás: 1,36%; Goiânia: 0,2479%; Cristo-GO: 0,1849%; Goianésia: 0,1438%.

O Flamengo deixou claro que aceita fazer a transação desde que embolse o valor líquido de US$ 8,4 milhões, cerca de R$ 46,8 milhões, à vista. O Al Hilal topou, e o Rubro-Negro agora aguarda o papel timbrado do time saudita para, de fato, sacramentar a operação.

Enquanto isso, Michael treina normalmente no Ninho do Urubu, mas, pelos corredores do CT, o atacante conversa com alguns funcionários já em tom de despedida e deixando claro que aceitou a oferta do Al Hilal, mas não vai forçar saída e aguarda o acordo com o Flamengo.

Inclusive, como já dito, Michael e seu representante, Eduardo Maluf, já possuem toda a documentação necessária para viajar para a Arábia, pois sabem que a qualquer momento podem embarcar.



No Al Hilal, a comissão de Leonardo Jardim está na expectativa de ter o atacante. O time saudita jogou ontem e ganhou folga. Na quarta, a equipe se reapresenta e inicia a preparação para os próximos jogos.



Em suma: a situação continua a mesma, com Michael podendo ser vendido a "qualquer momento" pelo Flamengo. Como de costume, mais uma negociação complicada com uma equipe árabe.