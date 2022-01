Pedro Raul - Vitor Silva/Botafogo

Pedro RaulVitor Silva/Botafogo

Publicado 23/01/2022 16:55

O Vasco está no mercado em busca de reforços para a temporada 2022 e um dos alvos foi o atacante Pedro Raul, do Kashiwa Reysol, do Japão. A diretoria vascaína chegou a abrir negociações, mesmo sabendo que era uma negociação difícil, principalmente por conta da concorrência de clubes da Série A, como Juventude, América-MG e Goiás.

Depois de muitas exigências do Kashiwa Reysol, o Vasco desistiu da contratação e viu o Goiás avançar nas tratativas com os japoneses e sacramentar a contratação de Pedro Raul por empréstimo, sem opção de compra, pagando o salário integral e com a taxa de vitrine de 10% caso o jogador seja vendido nesta temporada.

Pedro Raul tem 25 anos e tem contrato longo com o Kashiwa Reysol, mas o time japonês não deseja utilizá-lo e gostaria de negociá-lo. O Goiás pagará US$ 100 mil (cerca de 600 mil reais) para ter o atleta até dezembro.