Barreto acerta renovação com o Botafogo por dois anosFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 24/01/2022 14:11 | Atualizado 24/01/2022 14:12

Rio - O Botafogo acertou nesta segunda-feira (24) a permanência do volante Barreto, um dos destaques da última Série B. O jogador assinou contrato com o Glorioso por dois anos, e o clube de General Severiano agora terá 30% dos direitos econômicos do atleta.

Como adiantado pela reportagem, o Botafogo não desembolsou nenhuma quantia pela negociação. No entanto, o Criciúma, para aceitar liberar Barreto antes do término de seu contrato, manteve 70% dos direitos econômicos do volante.

Barreto firmou contrato com o Alvinegro até o fim de 2023, mas se vê refém do mercado de transferências. Isso porque o Criciúma, que detém maior parte do passe do atleta, impôs em cláusula a condição de, em caso de venda, a liberação automática do meio-campista. O Botafogo, nessas condições, só manteria o jogador caso cobrisse uma proposta de compra no futuro.

Homem de confiança do técnico Enderson Moreira, Barreto ainda pode ganhar uma bela companhia para o ano de 2022. O Botafogo negocia a contratação do também volante Rafael Carioca, do Tigres-MEX, que já demonstrou interesse em atuar pelo clube de coração. A diretoria iniciou tratativas para questões salariais e a respeito da multa contratual do jogador da equipe mexicana.