Filipe LuísAlexandre Vidal/Flamengo

Publicado 24/01/2022 14:50

O Flamengo se apresentou nesta segunda-feira, e o grupo que treina com Paulo Sousa passou por teste para Covid-19. Após os exames, o clube divulgou que "apenas dois atletas haviam testado positivo" sem revelar o nome dos jogadores.

Segundo apurou a reportagem, Filipe Luís e João Gomes foram os atletas que testaram positivo, mas ambos passam bem e ficarão em isolamento por, pelo menos, cinco dias. A tendência é que o lateral e o volante se reapresentem na próxima segunda-feira.

Como João Gomes e Filipe Luís não estão treinando com o grupo que estreia no Estadual, nesta quarta-feira, contra a Portuguesa, o planejamento do Flamengo, pelo menos no início do Carioca, não será afetado.