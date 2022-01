Flamengo se preparando para a temporada 2022 - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 24/01/2022 15:11

A partida do Audax-RJ contra o Flamengo, pela quinta rodada do Campeonato Carioca, marcada para o dia 9, ainda não tem local definido. Dono do mando de campo, o time de Angra dos Reis tem sido procurado com frequência por grupos de empresários dispostos a "comprar a organização do evento" e levar o confronto para outros Estados, como informou o Jornal O Dia.

A questão que o Rubro-Negro, como visitante, teria que dar anuência, mas informou aos empresários interessados na organização do evento que não deseja atuar fora do Estado. Com isso, uma outra alternativa que surgiu nas conversas é a partida ser disputada em Volta Redonda, no Estádio Raulino de Oliveira.

Mas a data do jogo teria que ser alterada, pois no mesmo dia (9 de fevereiro), o Volta Redonda encara o Resende e, obviamente, vai mandar o jogo no Raulino de Oliveira. A outra hipótese é colocar os jogos no mesmo dia, mas em horários diferentes.

Fato é que, embora o Audax-RJ tenha gostado da ideia de jogar fora do Estado, o Flamengo não se mostrou animado e prefere atuar no Rio de Janeiro. Os donos da casa não terão o estádio próprio à disposição a tempo para encarar o Rubro-Negro em Angra dos Reis.

"O Audax vai aumentar o estádio de Angra para receber os jogos contras Flamengo, Botafogo e Vasco. Nesse início estamos fazendo para 5 mil lugares. Então, nós estamos vendo porque o Flamengo precisa dar anuência. Alguns procuraram a gente para levar a gente para Cariacica, Manaus, Brasília e Maranhão", disse Márcio Carmo, gerente do Audax-RJ, em contato com o Jornal O Dia

Um dos argumentos utilizados pelos empresários para Flamengo topar atuar fora do Estado é que, no dia 6 de fevereiro, o Rubro-Negro já estará longe do Rio de Janeiro para encarar o Fluminense, em Brasília. Ou seja, eles queriam convencer a diretoria que seria uma boa a permanência na capital federal, pois o desgaste seria menor.

Mesmo assim o Flamengo não ficou animado, e a resposta dada é que a preferência é atuar no Estado do Rio de Janeiro.