Publicado 18/12/2020 00:00

A Justiça determinou, após julgamento colegiado na 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio, que as eleições do dia 7 de novembro estão anuladas. O que isso significa para o torcedor do Vasco? Leven Siano perdeu e Jorge Salgado será o novo presidente do Gigante da Colina pelos próximos três anos. Depois do resultado, o próprio Leven deu uma declaração afirmando que não irá recorrer para mudar a decisão. Isso me gerou mais respeito ainda pelo candidato, que pensou no melhor para o Vasco e no momento delicado que o clube vive no Brasileiro. Agora a bola está na mão de Salgado. A transição já começa hoje e a pauta principal parece ser a compra de Benítez. O Vasco precisa exercer o direito contratual para não perder o argentino. Mas não só isso: os salários precisam ser pagos e, principalmente, o Vasco clama por voltar a ser o Gigante que nós conhecemos.





NÃO DEU PARA O ARRAXCA

O meia uruguaio do Flamengo, que fez uma pintura em 2019 após a bicicleta na partida contra o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro, não conseguiu vencer o prêmio Puskás de gol mais bonito do ano. Ele perdeu para o coreano Son, do Tottenham, da Inglaterra, que levou o troféu por um gol em que passa por 7 jogadores. Fique tranquilo, Arrascaeta: no coração de qualquer rubro-negro do Brasil, o seu foi o mais bonito. Com toda certeza.

A FIFA ESTÁ DE BRINCADEIRA...

Neymar foi um dos melhores jogadores do mundo em 2020. Não à toa chegou à final da UEFA Champions League carregando o PSG até a final, sendo decisivo. Mas parece que isso não foi o suficiente. Além de ficar fora do top 3, ocupado por Messi, Cristiano Ronaldo e Lewandowski — vencedor do prêmio —, ele só apareceu na nona colocação, algo absurdo para o que vimos neste ano no futebol. Sua hora ainda vai chegar, Ney!

ODAIR FOI EMBORA E A MÁGICA TAMBÉM?

O Fluminense vinha fazendo um Brasileiro fora do comum para os padrões do elenco. Até Odair Hellmann sair, era o quinto do Brasileirão, jogando bem e concentrado. Mas a mudança já parece ter surtido efeito nítido. Contra o Vasco, até jogou bem, mas relaxou e levou o empate. Contra o Atlético-GO, foi abaixo do esperado. Parece que a mágica acabou, mas a raça e vontade não podem faltar. Marcão precisa entrar nesse circuito urgentemente.