Publicado 05/02/2021 00:00

A Lei Pelé diz que jogadores, a partir dos 16 anos, podem assinar contrato profissional de trabalho por cinco temporadas. Mas esbarra na Fifa, que limita o vínculo de menores de idade a três anos. Sempre achei absurdo porque favorece os clubes que estão de olho nas joias formadas e, muitas vezes, o time que criou o atleta perde o jogador sem compensação financeira ou por muito menos do que se esperava. É o caso de Marcos Paulo, criado nas Laranjeiras, e que está próximo de deixar o Tricolor sem que o time carioca seja pago. O presidente Mário Bittencourt teve uma reunião com o presidente Rogério Caboclo, da CBF, e com o Secretário de Esportes, Walter Feldman. O papo foi esse: levar à Fifa a vulnerabilidade que os clubes formadores têm ao tentar segurar suas joias. O Sindicato dos Atletas do Rio já deixou claro que vai apoiar o Fluminense. Todos os clubes deveriam seguir a linha de pensamento. Ninguém quer prender o jogador, mas o clube forma, dá comida, moradia e tudo mais por toda a infância para, depois, por tempo de contrato, ele sair de graça? Sou contra. A mudança tem que ser agora.

FEZ O MÍNIMO

A CBF, após um ofício do Vasco reclamando sobre a péssima arbitragem de Wilton Pereira Sampaio na partida entre o Gigante da Colina e o Bahia, reconheceu que a entrada de Gregore em Benítez, que falamos aqui na coluna, foi um erro grave da arbitragem. Era o mínimo, já que o jogo não será realizado novamente e o Vasco não vai jogar em vantagem contra nenhum adversário por isso. E o VAR? Nada.

GÉRSON TEM RAZÃO

A Polícia Civil do Rio concluiu que o volante Gerson falou a verdade. Ramirez disse: "Cala boca, negro". Pelo menos, foi essa a conclusão da investigação. Com isso, Ramírez foi indiciado e o Ministério Público decidirá se apresentará a denúncia ou não. No mínimo, o que tem que ser falado: a punição tem que acontecer. E que sirva de exemplo qualquer um que ouse ser racista dentro ou fora de um campo de futebol.

G-4 NÃO É UTOPIA PARA O TRICOLOR

Vitória maiúscula fora de casa. Por 1 a 0? Sim. Mas que significa a entrada do Fluminense no G-5 do Brasileiro. Isso mesmo: o time que tem uma folha salarial por volta de 4 milhões de reais está entre os cinco melhores times do Campeonato Brasileiro. Mesmo com tantos problemas, o Fluminense segue avançando e entendendo que terminar a competição entre os quatro primeiros não é utopia. Aliás, é mais realidade do que um sonho.