Por O Dia

Publicado 23/03/2021 00:00

A partir de sexta-feira, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, decretou dez dias de isolamento mais rígido. O Carioca não poderá ser disputado no Maracanã, em São Januário e no Nilton Santos. Niterói também adotou as medidas. E a incógnita sobre a continuação do Carioca é o assunto do momento. Os clubes estudam maneiras para não paralisar a competição. A Ferj já havia dito que não queria a descontinuação e que os protocolos são seguros. Mas a única coisa que resta à Federação é abrir as partidas em cidades como Volta Redonda, no Sul Fluminense, e Saquarema, na Região dos Lagos, onde, até o momento, não há nenhum decreto sobre a realização do futebol, o que não impede de acontecer um alinhamento com a prefeitura do Rio futuramente. Os clubes não eram a favor da paralisação, mas, visto a logística, o panorama pode mudar. São 10 dias que significam três rodadas de Carioca: 18 jogos teriam que ser remarcados e/ou realocados. O ideal seria tirar datas das semifinais e ajustar depois. A decisão é difícil e o momento não ajuda...

PODE DAR CERTO?

Muito se fala sobre o novo posicionamento de Ganso: perto da área. Até brincaram que ele seria um novo camisa nove, mas não concordo. Ele está mais próximo do gol e apareceu muito bem após a assistência de Igor Julião no gol da vitória contra o Bangu. Pisou na área, se posicionou e cravou para dar o segundo triunfo seguido do Fluminense no Carioca. Avisei que o Roger Machado estava explorando melhor as posições do elenco. Teremos um Ganso mais participativo em 2021.

AINDA TEM ESSA...

E no meio da crise dentro do Rio de Janeiro, a Federação Paulista de Futebol, que havia acatado a paralisação do Campeonato Paulista, volta a cogitar trazer jogos da competição para Volta Redonda, mais precisamente para o Estádio Raulino de Oliveira. Mirassol x Corinthians e São Bento x Palmeiras são as partidas atrasadas e que poderiam ser realizadas hoje, inclusive. Que confusão...

As Meninas de Xerém para o Brasil

O Fluminense conquistou o título brasileiro da categoria sub-18 do futebol feminino. As meninas de Xerém venceram o Internacional nos pênaltis e levantaram o troféu mais importante da categoria em território nacional. Aliás, elas foram recebidas nas Laranjeiras com uma cerimônia belíssima e de comemoração com o troféu. As Guerreiras do Fluzão estão marcadas na história. Grande fase!