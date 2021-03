O Flamengo venceu o clássico diante do Botafogo por 2 a 0 Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 26/03/2021 00:00

Flamengo e Botafogo se enfrentaram pelo Campeonato Carioca e o Rubro-Negro, com o time reserva, venceu o Alvinegro por 2 a 0 com certa facilidade. O artilheiro do Cariocão Rodrigo Muniz balançou a rede mais uma vez, marcando seu quinto gol, e o excelente Hugo Moura fechou o placar da vitória. O Botafogo estava com os titulares. Não é que eu fique triste pelo Flamengo, muito pelo contrário, tem que exaltar o trabalho que esse clube vem fazendo. É o líder da competição com todos os méritos, mesmo sem titulares em campo. Mas eu fico chateado com os rumos do futebol carioca. Alguém tem dúvidas de quem será o campeão? É uma discrepância gritante. Os suplentes do Flamengo, provavelmente, não cairiam no Campeonato Brasileiro. É lógico que o Fogão está buscando a reconstrução, mas pareciam dois times de categorias diferentes. Imagina com os titulares? Nesse momento, só o Fluminense é capaz de tentar alguma coisa para cima do time de Gávea e mudar o resultado final da competição. É gritante e assusta como uma equipe está muito acima das demais. Repito: não é que eu lamente pelo Flamengo, mas sim pela competitividade, coisa que, cada vez mais, vem se tornando rara no território estadual.

LIMITAÇÕES PELA CONTINUIDADE

A CBF promoveu uma votação ontem sobre a limitação da troca de técnicos dentro das Séries A e B no Brasileiro, com 20 times em cada divisão tendo direito a voto. Por 11 a 9, a elite do futebol brasileiro decidiu impor a limitação. O Flamengo foi contra. Fluminense a favor. Na Série B, o Vasco e Botafogo optaram pela limitação. Só haverá uma troca de técnico e o mesmo técnico só pode treinar duas equipes por divisão. É pela continuidade e estabilidade.

SE ESTIVER BEM, AJUDA

O Vasco anunciou Léo Jabá, que foi revelado pelo Corinthians e estava no PAOK, da Grécia. Chega por empréstimo até o fim do ano com a maioria dos salários pagos pelo time grego. O problema é que teve lesão grave no joelho em 2019 e jogou pouco em 2020. Mas tem 22 anos, joga pelos lados e, se estiver bem fisicamente, pode ajudar muito. Gosto do futebol dele. Que não seja mais um "bichado"...

FLU E VASCO NA PARADA

A revista inglesa FourFourTwo fez uma lista com os 100 escudos mais bonitos do futebol mundial e dois clubes cariocas entraram na seleção: Fluminense e Vasco. Os outros times brasileiros foram Chapecoense e Palmeiras. E convenhamos, né? Os escudos dos cariocas selecionados são realmente sensacionais. O Fluminense com sua mistura das três cores que traduzem tradição e o Cruzmaltino com a caravela. Grande fase!