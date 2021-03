Presidente da CBF, Rogério Caboclo: nova regra sobre técnicos Lucas Figueiredo / CBF

Por O Dia

Publicado 30/03/2021 08:00

A CBF, em votação realizada com os clubes na última semana, implementou por maioria, nas Séries A e B, um limite de troca de técnicos por competição. As equipes poderão mudar de comando apenas uma vez durante as 38 rodadas. E os treinadores só poderão assumir dois times por campeonato. A intenção clara é diminuir a 'dança das cadeiras' e valorizar o trabalho do profissional, dando tempo e fazendo os clubes terem mais paciência com cada técnico. Um levantamento feito pelo 'Ge.com' detalhou que apenas 41 dos 300 times que disputaram a Série A nos últimos 15 anos teriam burlado a nova regra. A conta partiu do ano de 2006. Dentre os cariocas, Botafogo (2020), Flamengo (2015) e Fluminense (2009) se destacam. E outro ponto importante é que, dos 41 times, 21 foram rebaixados com a troca excessiva de comando. O Vasco, em 2020, também teria burlado a nova regra e o resultado foi a queda para a Série B. É importante lembrar que a troca de técnicos está limitada dentro do Campeonato Brasileiro, Séries A e B, ou seja, as diretorias ainda podem trocar nos meses iniciais de temporada. Na minha visão, creio que é um passo para a profissionalização do futebol brasileiro e vai ajudar os clubes a se planejarem melhor nas escolhas. Tem que pensar no agora e no futuro. O momento de evoluir é hoje.



PELA IGUALDADE!

O Diário Oficial trouxe ontem, na capa do jornal, uma medida importantíssima para a igualdade no esporte: qualquer prêmio esportivo com recursos do município do Rio de Janeiro, dentro da cidade, terá que ser igual para homens e mulheres. A reivindicação é antiga e a Secretaria Municipal de Esportes vai ser responsável por fiscalizar as competições. Se os organizadores não cumprirem, eles levarão uma advertência. Caso insistam, terão que devolver o valor em 10 dias para o município e a medida mais severa será a proibição da realização de eventos em parceria com a prefeitura em até um ano. Parabéns à Secretaria de Esportes!

SEMPRE IMPREVISÍVEL

Fluminense e Vasco se enfrentam hoje, às 21h35, no Estádio Raulino de Oliveira, pelo Cariocão. Esse tem sido o clássico mais imprevisível do futebol carioca. Mesmo com o Flu vivendo melhor fase do que o Gigante da Colina há mais de um ano, o time de São Januário sempre apronta diante do Tricolor. Vai ser legal, pois será o primeiro da competição com as duas equipes utilizando os titulares à disposição. Espero um jogo franco e aberto. Um vem de derrota contra o Volta Redonda, mas está bem na tabela. O outro vive pressionado pelos maus resultados desde o ano passado. Tem mais coisa em jogo do que apenas três pontos. Assim que a gente gosta!

FLA PERDERÁ R$ 100 MILHÕES SEM BILHETERIA

O ano de 2021 ainda segue nos assombrando com a pandemia do coronavírus. O Brasil, com mais de 310 mil mortes, é o pior lugar do mundo no momento quando se fala sobre a doença. E quem sofre também são os clubes de futebol, principalmente os de grande massa no que diz respeito à bilheteria. Sem público nos estádios, o Flamengo, por exemplo, terá um prejuízo de cerca de R$ 100 milhões e vai tentar compensar com metas ousadas nas competições. Se não der certo, vai ter que apelar para as vendas dos ativos mais uma vez, como foi em 2020. Complicado...