Presidente do Botafogo, Durcesio Mello tem tarefa complicada Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 06/04/2021 08:00

A diretoria do Botafogo soltou uma nota oficial por meio das redes sociais do clube após o empate com a Portuguesa em 1 a 1 - frustrante, diga-se de passagem - e anunciou algumas medidas necessárias para o reequilíbrio do clube como um todo, principalmente com a queda para a Série B e uma dívida que já era gigantesca. Um dos trechos diz: “O Projeto de Orçamento e todas as demais despesas estão sendo revisados considerando o princípio do orçamento base zero e precisarão ser readequados a novos parâmetros, coerentes à política de austeridade que entrará em vigor. Baseado nesta premissa, cabe informar que está sendo reavaliada a continuidade de modalidades esportivas e outras atividades que não sejam autossustentáveis”. Assim como Vasco fez, certamente os esportes olímpicos vão acabar sofrendo cortes e não tem muito jeito: é o caminho para que esses clubes voltem a respirar com a perda de cerca de R$ 100 milhões pelo rebaixamento. O processo será árduo, mas, com seriedade, pode render frutos.

VAN DER LEI

Publicidade

Foi brincando com uma bandeira da Holanda, por conta do nome Vanderlei, que o Vasco anunciou a contratação do ex-goleiro do Grêmio. Com 37 anos, isso acaba nos deixando com um pé atrás, mas eu acho um baita goleiro e que, há pouco tempo, era encarado como um dos três melhores do Brasil. O que não pode acontecer é esquecerem do Lucão. Vamos ver qual será o planejamento da comissão técnica porque o garoto me parece ser o presente e o futuro do clube.

VAMOS, VOLTAÇO!

Publicidade

Está complicado parar o time da Cidade do Aço. O Volta Redonda é uma das duas melhores equipes do Campeonato Carioca, conta com dois artilheiros (Alef Manga e João Carlos) e vai para cima da Juazeirense pela Copa do Brasil, amanhã, às 16h. Jogo fora de casa, mas, com a fase que o Voltaço está atravessando, acredito muito em uma classificação e em mais uma graninha caindo na conta. Pra cima deles!

#NEYDAY É A PEDIDA

Publicidade

Apesar de ter se metido em uma confusão boba e ter sido expulso no jogo do fim de semana do Campeonato Francês, amanhã tem Neymar em campo pela Uefa Champions League e os brasileiros já estão tratando o dia como o #NeyDay, ou melhor, dia do Neymar. Eu sempre estou na torcida para ele arrebentar. Só que o adversário, apesar de não ter o atual melhor do mundo Lewandowski, é também o atual campeão da Liga dos Campeões Bayern de Munique. A bola rola às 16h (de Brasília). Jogaço!