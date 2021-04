O Flamengo goleou o Madureira por 5 a 1 na segunda-feira Marcelo Cortes/Flamengo

Por O Dia

Publicado 08/04/2021 00:00

Não teve graça. O Flamengo utilizou, pela primeira vez na temporada, força máxima para enfrentar o Madureira pelo Carioca. O detalhe é que o Madureira era o único invicto da competição e tomou um sonoro 5 a 1. E já há quem diga que o Fla de Ceni está jogando melhor do que o de Jorge Jesus. Vejo exagero, mas não discordo se alguém falar sobre a intensidade absurda que essa equipe está empregando. Tudo bem que é o Cariocão e o Madureira. Mas nada me tira da cabeça que o Rubro-Negro, mesmo tendo perdido a Libertadores, segue sendo o melhor time da América do Sul e o único capaz de fazer frente no cenário mundial. Vejo com frequência a Champions League e lá segue sendo um nível acima de nós. Mas, se há alguma equipe, olhando para a última década, capaz de bater de frente com esses gigantes, é o time da Gávea. Eu nem acho que vá vencer. Mas, por exemplo, em um jogo é possível. O meu destaque da coluna é esse: intensidade e, como sempre vem à mente a frase de Bruno Henrique, "outro patamar". Grande fase!





SHOW NA CHAMPIONS

Neymar Jr., Marquinhos e Mbappé trataram de aprontar para cima do Bayern de Munique, na Alemanha, pelas quartas da Champions League. O jogo terminou 3 a 2, com duas assistências do gênio brasileiro, uma do zagueiraço da Seleção e dois gols da joia francesa. Mas se engana quem acha que o show foi só do PSG. Os alemães perderam, mas finalizaram 31 vezes e pararam no goleiro Keylor Navas. Espetáculo de partida!

QUE TRISTEZA, VOLTAÇO...

Tudo se encaminhava para que o Volta Redonda se classificasse contra o Juazeirense pela Copa do Brasil. Abriu 3 a 0 e controlava o jogo, mas desligou e tomou o empate aos 51 minutos. Nos pênaltis, Alef Manga, que tinha feito gol no tempo normal, perdeu a cobrança e o Esquadrão de Aço deu adeus. É de se lamentar, mas também pensar que o Carioca está acontecendo e o Voltaço vai muito bem.

OS VETERANOS E A JOIA NO TRICOLOR

O Fluminense passou por cima do Macaé no Campeonato Carioca. E, jogando como titular pela primeira vez nos profissionais, a joia Kayky marcou e teve uma atuação de destaque. Além dele, os veteranos e craques Fred, Nenê e Ganso guardaram também pra carimbar mais uma vitória do Fluminense na temporada. Essa mescla tem tudo pra dar certo e Roger Machado sabe fazer isso muito bem. Confiança que chega no momento ideal.