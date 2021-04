Rogério Ceni e Marcelo Cabo Arte Online

Por O Dia

Publicado 15/04/2021 00:00

Vasco e Flamengo. Flamengo e Vasco. O clássico no Maracanã, às 19h, tem pesos diferentes para os dois maiores rivais. É possível observar um panorama de discrepância há anos entre as equipes. Hoje, o Rubro-Negro é o melhor time da América do Sul, foi campeão do Brasileiro em que o Gigante da Colina acabou rebaixado e tem um elenco recheado de estrelas com alto investimento. Anos de trabalho que culminaram em um "patamar" onde a própria torcida do Fla enxerga o clássico como obrigação de vitória. Já o Vasco busca sua reconstrução, mais uma vez, como clube e time. Marcelo Cabo vem fazendo um bom trabalho e terá a difícil missão de buscar um triunfo contra o time da Gávea. Se conseguir, a simpatia da torcida vascaína vai crescer ainda mais. Vencer o arquirrival seria quase um título à parte para o Cruzmaltino. Não me lembro de ver o time de São Januário tão organizado nos últimos confrontos. Será um jogão, mesmo com pesos diferentes. Apesar da diferença clara, a bola vai rolar para nos surpreender.





APOSTA VÁLIDA

O Vasco anunciou o volante Romulo, de 30 anos, e vai dar nova chance para que o jogador, que chegou à Seleção vestindo a camisa do Gigante, possa ressurgir no futebol. Após conviver com lesões, ele não se firmou no Flamengo e no Grêmio, mas acredito que as situações dele e do Vasco se encaixem: reconstrução. Contrato de produtividade e com cláusulas de proteção ao clube.

O MONSTRO CASEMIRO

O Real Madrid é semifinalista mais uma vez da Champions League. E um nome que se notabiliza como um dos maiores do maior clube do mundo deu show: Casemiro. Sua partida contra o Liverpool é para ser mostrada nos vídeos de todos os clubes que formam volantes no mundo. Qualidade, saída de bola, marcação, liderança, pegada e tudo o que o credencia como o melhor jogador do mundo em sua posição. Grande fase!

PACOTÃO EM BOA HORA

Manoel, Cazáres, Bobadilla, Abel Hernández e, possivelmente, David Braz. Cinco reforços que colocam o Fluminense com mais força para disputar a Libertadores após oito anos longe da competição que a torcida sonha em jogar. Todos me agradaram e vieram para posições que vão encorpar o grupo em uma temporada longa e com quatro competições pela frente. Departamento de futebol e o presidente Mário Bittencourt trabalharam bem e em silêncio.