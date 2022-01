Nathan chega ao Fluminense por empréstimo até o fim do ano - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 06/01/2022 00:00

Nathan é o quinto reforço do Fluminense para esta temporada. Aos 25 anos, o atleta chega por empréstimo até o fim de 2022, com opção de compra, e agrada à torcida tricolor. Mesmo sendo meia de origem, já atuou como volante, ponta e até mesmo centroavante. No Atlético-MG, disputou 118 partidas e marcou 14 gols. O Fluminense venceu a disputa com o Santos pelo jogador. Ambos atenderam às exigências do Galo e fizeram ofertas iguais, mas pesou a favor do Tricolor o fato de o clube estar na Libertadores e um aumento de 10% nos vencimentos por causa da mudança para o Rio de Janeiro.





GABIGOL ADIANTADO

O elenco principal do Flamengo só retorna no dia 10 de janeiro. Mas o atacante Gabriel Barbosa surpreendeu ao voltar antes dos companheiros e já iniciar a preparação para temporada 2022. Além do camisa 9, jovens das categorias de base também treinam no Ninho do Urubu, visando o Campeonato Carioca. Sem o Maracanã, a nova casa é o Estádio Luso-Brasileiro e a estreia dia 26.

REFORÇO NO ATAQUE E NO MEIO

Vitinho (foto) e Raniel são os novos reforços anunciados pelo Vasco. Independentemente da capacidade dos jogadores, o meia e o atacante tiveram poucas chances como titulares em 2021 e terão que brigar por vagas em suas posições, convencendo Zé Ricardo. Até o momento, são oito novos atletas no Cruzmaltino, que já se encontra em pré-temporada, mas com um grupo ainda carente de contratações.

JOIAS E PROMESSAS NO ALVINEGRO

Em tempos de Copinha e valorização da base no futebol, o Botafogo pode apostar em jovens promessas para evitar fugir do orçamento em novas contratações. As contas só devem ser reforçadas mesmo próximo ao Campeonato Brasileiro e, enquanto isso, nomes como Matheus Nascimento ganham cada vez mais espaço. Além da grande joia, figuram no elenco profissional Juninho, Gabriel Conceição, Rikelmi e Vitinho.