CT Ninho do Urubu: Paulo Sousa pediu instalação de telão - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 07/01/2022 00:00

Hoje, o novo técnico do Flamengo, Paulo Sousa, já estará em solo carioca, mais precisamente no Ninho do Urubu, onde pretende instalar um telão para fazer ajustes imediatos durante os treinamentos. A novidade tecnológica é uma realidade para alguns poucos clubes na Europa. No Roma, o também português José Mourinho impressionou os jogadores com a iniciativa no primeiro dia de treinamento. Ao que parece, cada um a seu modo, mas de forma muita assertiva, os técnicos portugueses estão fazendo uma verdadeira revolução no futebol pelo mundo. Mas o que a torcida rubro-negra espera mesmo é que Paulo Sousa repita a bem-sucedida passagem de Jorge Jesus pelo clube, para poder assistir no telão o Mengão levantando taças.

BRUNO NAZÁRIO NO VASCO

O Vasco se aproxima de mais um reforço para temporada, trata-se do meia Bruno Nazário, que já teve passagem pelo Botafogo. Caso se concretize, o jogador deve chegar por empréstimo, com o clube pagando 100% do salário e contrato até o fim de 2022. Nazário pertence ao Hoffenheim-AL e atuou no América-MG ano passado. Outros meias já contratados são Vitinho e Isaque, num total de oito novos reforços anunciados até o momento pelo Cruzmaltino.

SANGUE NOVO NO ALVINEGRO

O Botafogo concluiu a contratação do atacante Vinicius Lopes, de 22 anos. Após passar por exames médicos, o jogador assinou com o Glorioso por quatro anos e irá se apresentar oficialmente hoje, no Estádio Nilton Santos. Lembrando que o time deixou escapar o craque Rafael Navarro, contratado pelo Palmeiras e protagonista na conquista da Série B do Brasileiro em 2021, deixando uma lacuna na posição que será difícil de repor.

NINO FICA

Nino marcou o gol da vitória do Fluminense sobre o Botafogo - Mailson Santana/Fluminense FC

Nino, campeão olímpico e destaque na zaga tricolor em 2021, recebeu proposta do Tigres, do México. Mas o Fluminense, que detém 60% dos direitos econômicos do jogador de 24 anos, não chegou a um acordo financeiro com o Criciúma, dono dos outros 40%, e recusou a oferta. Portanto, o defensor deve se reapresentar na segunda-feira, com os outros companheiros, para dar início a preparação na temporada 2022.