Publicado 08/01/2022 00:00

John Textor desembarcou ontem, no Aeroporto Santos Dumont, e foi recepcionado por torcedores do Botafogo, além de dirigentes do clube. Provável dono do futebol alvinegro pelos próximos 30 anos, ele mostrou simpatia ao dar total atenção à torcida presente, tirando fotos e passando no meio do povão. O empresário americano comprou sua participação no Crystal Palace em agosto do ano passado por 103 milhões de euros. Ele chega ao Brasil para finalizar os últimos detalhes da oferta vinculante que será assinada pelas partes. Vai conhecer no fim de semana todas as sedes do clube e ativos que irão pertencer à nova empresa.

ARTILHEIRO E TREINADOR

Outro que chegou fazendo muito barulho foi o novo técnico do Flamengo. Paulo Sousa (foto) desembarcou pela manhã de ontem no Rio de Janeiro e conheceu as instalações do Ninho do Urubu. Lá teve um encontro com Gabigol, que por conta própria antecipou seu retorno ao Rubro-Negro. O camisa 9 deixou claro para o treinador as pretensões para 2022: "Ganhar, ganhar e ganhar".

LATERAL PARCELADO

Em entrevista coletiva no CT Carlos Castilho, Mário Bittencourt explicou o investimento feito na contratação do lateral-esquerdo Cristiano. O valor final ficou em 1,4 milhões de euros, como revelado pelo presidente, e será parcelado, com a primeira parcela somente em meados de 2022. Até lá, o clube só vai arcar com salário do jogador. O ala foi destaque na fase de grupos da Champions League pelo Sheriff, da Moldávia, é muito ofensivo e técnico e pode preencher uma posição carente no time.

ATLETAS DE PARTIDA

O Vasco da Gama anunciou ontem o empréstimo do lateral Cayo Tenório para o Azuriz, do Paraná, e também do goleiro Alexandre Fintelman para o Bangu. Já o jovem Lucas Santos, que tinha contrato com o Cruzmaltino até o fim da temporada, foi cedido ao Tombense. O meia não fazia parte dos planos do técnico Zé Ricardo e o clube cruzmaltino conseguiu garantir a manutenção de 20% dos direitos econômicos do atleta.