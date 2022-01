Bruno Henrique faz avaliação física na reapresentação do elenco - Alexandre Vidal/ Flamengo

Bruno Henrique faz avaliação física na reapresentação do elencoAlexandre Vidal/ Flamengo

Publicado 11/01/2022 00:00

A temporada começou de verdade para o Flamengo. Ontem teve reapresentação do elenco e o técnico Paulo Sousa comandou as primeiras atividades no Ninho do Urubu. Rodrigo Caio, que está internado para tratar de uma bactéria no joelho, e Matheuzinho, que testou positivo para covid-19, desfalcaram o grupo neste contato inicial com o treinador. O português chega com moral. Já teve dois pedidos atendidos: um telão para auxiliar os jogadores, mostrando a parte tática durante os treinamentos e a contratação em definitivo do meio-campista Thiago Maia. Segundo afirmou o próprio camisa 8, o clube efetuou a compra com o Lille depois de o comandante manifestar a vontade de trabalhar com o jogador.





FORÇA DINAMITE

Ídolo vascaíno e amigo da coluna, Roberto Dinamite anunciou ontem a descoberta de tumores, após uma cirurgia de emergência realizada no dia 23 de dezembro. No vídeo, o ex-jogador e maior artilheiro do Vasco, aparece ainda um pouco debilitado e mais magro. Mas como na época das grandes decisões, afirmou que agora é "levantar a cabeça e vencer mais essa batalha". A informação causou comoção imediata nas mídias sociais. Amigos e fãs postaram foto ao lado do ídolo desejando plena recuperação. Estádios como o Maracanã, clubes do Rio de Janeiro e outros estados, membros da imprensa esportiva e diversas instituições ligadas ao futebol também desejaram #ForçaDinamite pela Internet.

VOLTA AO CT DO FLUMINENSE

Abel Braga irá para sua quarta passagem pelo Fluminense - Daniel Perpetuo/Fluminense FC

Abel Braga irá para sua quarta passagem pelo Fluminense Daniel Perpetuo/Fluminense FC

No retorno às atividades no CT Carlos Castilho, Abel Braga iniciou a preparação para a temporada 2022. Dos reforços contratados, somente o volante Felipe Melo não se apresentou ontem, pois cumpre isolamento por ter testado positivo para Covid-19. Na testagem dos que se reapresentaram, o atacante Luiz Henrique foi o único infectado e fica afastado. No mais, Cano e Cristiano ainda são aguardados.

FUTEBOL ALVINEGRO

O Botafogo assinou a venda de 90% da Sociedade Anônima do Futebol ao empresário John Textor. O americano promete investir R$ 400 milhões na nova empresa em três anos. Pelo lado alvinegro, quem colocou assinatura foi o presidente Durcesio de Mello. Ainda tem uma burocracia antes de John Textor assumir o controle do futebol no Glorioso por 30 anos. Todo processo deve levar cerca de dois meses até a assinatura definitiva.