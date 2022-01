Publicado 13/01/2022 00:00

A Copa São Paulo de Futebol Júnior chegou à segunda fase e três clubes do Rio avançaram ontem. Passada a fase de grupos, os jogos agora são mata-mata e quem perder volta para casa. O Fluminense venceu com tranquilidade a Francana por 3 a 1, com show do atacante John Kennedy, que fez dois gols e uma assistência. Matheus Martins também se destacou, dando passe para um gol e marcando o terceiro. Já o Botafogo foi com emoção. Ninguém balançou as redes no tempo normal de jogo e a decisão diante do São José-RS foi nos pênaltis. O Glorioso levou a melhor. Em 10 cobranças, converteu 9, contra 8 do adversário. Teve também o Resende, que empatou com o Fortaleza em 1 a 1. João Felipe abriu o placar para o Gigante do Vale e Samuel empatou para o Leão do Pici. Mas o goleiro Pedro, com três defesas, garantiu a classificação do clube do interior do estado.

BRUNO GOMES DE SAÍDA

Bruno Gomes está para ser negociado por empréstimo. O clube interessado ainda não foi revelado, mas a partir de hoje o volante irá treinar em horário alternativo. Cria da base do Cruzmaltino, o atleta tem 29 anos e contrato até dezembro de 2023. Desde que subiu para o profissional, Bruno atuou em 74 partidas, fez dois gols e deu duas assistências. Diante da reformulação do elenco, ele é mais um que não faz parte dos planos nesta temporada.

KENEDY FORA DO FLAMENGO

O Chelsea solicitou ao Flamengo o retorno de Kenedy e o atleta já embarcou para Londres a fim de se reapresentar ao clube que detém seus direitos econômicos. Contratado por empréstimo em agosto, o ala disputou 17 partidas pelo Rubro-negro, com apenas um gol e uma assistência. Uma cláusula no contrato permitia ao clube inglês pedir a volta imediata do jogador caso o Flamengo não exercesse direito de compra até dezembro de 2021.

DESTINO PARA OS R$ 50 MILHÕES

Os primeiros R$ 50 milhões cedidos por John Textor (foto) ao Botafogo devem servir para quitar a folha de dezembro e o 13º, em aberto. As decisões, por enquanto, serão da diretoria do clube, pois o empresário americano ainda não tem controle sobre as decisões internas. O dinheiro é um empréstimo-ponte e, embora não seja o que se espera, se uma das partes desistir do negócio, o clube precisaria devolver o valor.