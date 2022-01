Vinicius Junior - AFP

Vinicius JuniorAFP

Publicado 14/01/2022 00:00

Um dia depois de ser mais uma vez protagonista no Real Madrid, Vinicius Jr voltou a ser convocado por Tite. Talvez, se o atacante não vivesse seu melhor momento na carreira, se destacando no cenário internacional e sendo tão decisivo num dos maiores times do mundo, o técnico da Seleção não tivesse que quebrar a cabeça, pensando numa forma de aproveitar o atleta como titular. No Real, Vinicius pode contar com um meio que favorece sua atuação, circulando a bola com velocidade até chegar ao ataque. A chegada de Carlo Ancelotti também foi positiva para o brasileiro, que se firmou como titular, sendo destaque junto ao francês Benzema. Já na Seleção, ele assumiria a posição de Lucas Paquetá, que por ser versátil, pode tomar o lugar de Rafinha na direita. Mas ambos vêm correspondendo com a Amarelinha, no esquema tático do treinador. Seja como for, parece impossível no momento abrir mão de Vinicius Jr no ataque da Seleção.

CANO ANUNCIADO NO FLUMINENSE

Inspirado no famoso personagem Super Mario, que é encanador, o vídeo de apresentação de Cano, produzido pelo Fluminense, tem um detalhe que poucos notam: o uniforme preto e branco que se transforma rapidamente em tricolor. Outra informação que aos poucos a torcida vai absorvendo com propriedade é sobre a marca do artilheiro, fazer o L com os dedos, em homenagem ao filho Lorenzo, na comemoração de cada gol.

HEAD SCOUT

Raphael Rezende fez um movimento contrário à boa parte de ex-atletas que, após a aposentadoria, buscam uma colocação no jornalismo esportivo. O jornalista deixou o Grupo Globo, depois de 16 anos na emissora, para aceitar um novo desafio de trabalho no Botafogo. A função poucos sabem exatamente o que significa, mas ele explica que Head Scout é o responsável direto por busca de jogadores e mapeamento de mercado no futebol.

CAMISA 9 DO VASCÃO

Raniel busca recomeço no Vasco - RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Raniel busca recomeço no VascoRAFAEL RIBEIRO/VASCO

Raniel é o novo camisa 9 do Vascão. Após a saída de Cano, que usava o número 14, mas é atacante de área, o clube vinha buscando um jogador na posição. Apesar de ter apenas 25 anos, Raniel tem muita bagagem profissional e pessoal. Mas é a primeira vez que tem a chance de assumir o papel de protagonista em um clube dessa grandeza. A coluna deseja boa sorte e muitos gols pelo Cruzmaltino.