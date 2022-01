Publicado 15/01/2022 00:00

Recuperado da covid-19, Nenê retornou ontem aos treinos, mas ainda separado do grupo, pois precisa voltar também ao pleno condicionamento físico. Para os vascaínos, o que mais importa é contar com ele de novo no time. Aos 40 anos, o atleta age como se estivesse iniciando a carreira. Muitos acreditam que, se ele tivesse chegado antes, o Vasco não permaneceria na Série B. Nenê demonstra a mesma garra nesta nova temporada. Em entrevista à TV oficial do clube, ele elogia o técnico Zé Ricardo, com quem trabalhou na outra passagem, aprova novas contratações e fala de reconquista com vitórias.

PEDRO CAMISA 9?

Pedro voltou a ser destaque nos noticiários esportivos. Por enquanto, nada de novo. Mas ele parece estar nos planos do novo técnico rubro-negro para atuar como titular e foi citado por Tite como um jogador que pode fazer parte da Seleção no futuro, dependendo de continuidade, afirmação e menos lesões. Ele já chegou a ser convocado e é goleador nato. Se tiver mais oportunidades no Flamengo, volta a ter chances com Amarelinha.

FRED, CANO OU KENNEDY

Foi só o Fluminense anunciar um novo atacante no time principal, para John Kennedy voltar a brilhar na Copinha. A chegada de Germán Cano coincidiu com o crescimento do camisa 9 na competição. Ele marcou duas vezes contra o Francana e deu assistência no terceiro gol. Fez um gol relâmpago na classificação do time para as oitavas de final, diante da Ponte Preta. A base tricolor busca o sexto título na Copa São Paulo de Futebol Júnior e, se continuar assim, John Kennedy pode complicar a vida do técnico Abel Braga no retorno ao elenco profissional.

A DOIS MESES DO PARAÍSO

John Textor se declarou apaixonado pela torcida do Botafogo. Também, não é para menos! Logo na chegada, o empresário teve uma calorosa recepção ao desembarcar no Santos Dumont. Em seguida, passou a ter apoio em massa dos alvinegros. Mas a entrada definitiva para o coração do investidor foi a festa promovida na quinta pelos torcedores, em General Severiano, para aprovação do Conselho Deliberativo de 90% da SAF para o americano. Já deu namoro.