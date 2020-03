Campo sintético utilizado pela base está sendo ampliado para o time profissional do Flamengo usar

Enquanto o futebol brasileiro está parado por conta do novo coronavírus, as obras do campo sintético que será usado pelo elenco profissional do Flamengo está em andamento. O local já possuía grama artificial e era usado pela categoria de base, mas será ampliado para que os jogadores profissionais quando se prepararem para os jogos contra Athletico-PR e Palmeiras, equipes brasileiras que usam esse tipo de terreno em seus estádios.

Outro investimento previsto em orçamento é a colocação de refletores no campo mais utilizado pelo elenco para que Jorge Jesus comande treinos noturnos. Esse passo, entretanto, ainda não foi iniciado, mas tudo indica que será ainda em 2020. O Flamengo projeta desembolsar R$ 1,3 milhão com o campo de grama sintética e R$ 600 mil para colocar iluminação no campo 1 do Ninho do Urubu.