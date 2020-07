Na mira do Flamengo, Carlos Carvalhal consegue levar o Rio Ave à Liga Europa

Rio - Carlos Carvalhal, um dos nomes cotados para substituir Jorge Jesus no Flamengo , coroou seu bom trabalho à frente do Rio Ave-POR neste sábado. A equipe do treinador derrotou o Boavista por 2 a 0 e terminou o Campeonato Português na quinta colocação, com 55 pontos - a melhor pontuação da história do clube -, garantindo vaga na fase preliminar da Liga Europa do próximo ano.

Agora, o treinador tem caminho livre para negociar com o Flamengo, já que seu contrato com o clube português é válido até o fim da temporada européia. Marcos Braz e Bruno Spindel, dirigentes do Flamengo, já estão na Europa e devem se reunir em breve com o treinador.

Além do técnico português, o Flamengo também deve ter um encontro com Domènec Torrent, espanhol que durante anos trabalhou como auxiliar de Pep Gaurdiola.