Cotado para assumir o Flamengo, Carlos Carvalhal afirma: 'Tenho propostas de diversos países'

Rio - Um dos nomes mais falados para assumir o comando do Flamengo, o técnico Carlos Carvalhal falou sobre seu futuro neste sábado, após classificar o Rio Ave para a fase preliminar da Liga Europa . Em entrevista ao canal Sport TV, de Portugal, ele revelou o Rubro-Negro não é o único clube interessado em sua contratação.

"Tenho diversas propostas, do Brasil, da Inglaterra, diversos países, isso é um sinal de que querem que eu transporte os conceitos implementado no Rio Ave nos seus respectivos clubes, sempre disse aos jogadores que não é só ganhar, mas como ganhar", declarou o português.

O contrato de Carlos Carvalhal com o Rio Ave é válido até o fim da temporada européia. Portanto, ele está livre para negociar com o Flamengo ou qualquer outro clube. Marcos Braz e Bruno Spindel, dirigentes rubro-negros, já estão na Europa e devem conversar com treinador.