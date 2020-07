Comentarista da Globo critica Flamengo por busca 'exclusiva' de técnico na Europa: 'Não acho legal'

Rio - Os dirigentes do Flamengo seguem na Europa em busca de um novo treinador. No entanto, para Pedrinho, comentarista do Grupo Globo, o Rubro-Negro errou ao descartar de cara técnicos brasileiros. Para ele, a escolha deveria ser pelas características, e não pela nacionalidade.

"Meu questionamento é essa busca pela nacionalidade. Não concordo com isso. Acredito na busca pelas ideias. Se a diretoria do Flamengo olhou para o cenário no Brasil e percebeu que não há nenhum treinador com o perfil para fazer o que o Flamengo fez, com a essência ofensiva, se avaliaram os treinadores, chegaram à conclusão de que não tem ninguém aqui, aí tudo bem", disse Pedrinho durante o "Troca de Passes".

"Agora, bater o martelo que tem que ser um europeu só porque o Jorge Jesus deu certo, aí não acho legal. Tem portugueses que vão ter uma ideia ofensiva, outros não. Assim como brasileiros. Temos que ir atrás das ideias", completou.