Pedro diz respeitar a torcida do Fluminense, mas afirma: 'Sempre fui Flamengo'

Rio - O atacante Pedro chegou ao Flamengo neste ano, emprestado pela Fiorentina-ITA. No entanto, o jogador já era alvo do Rubro-Negro em 2019, quando ainda atuava pelo Fluminense, mas a equipe das Laranjeiras não quis ouvir a proposta. O camisa 21 admite que queria ter escutado a oferta, mas garante que não ficou chateado com o clube tricolor.

“Não (fiquei chateado com o Fluminense). Esse assunto eu expliquei muito bem. O Flamengo sondou, outros clubes também. Sentei na mesa do presidente para pedir para ouvir as sondagens. Presidente disse que não queria me vender, continuei trabalhando. Eu só queria ouvir as sondagens. Presidente não liberou e eu respeitei. Assunto resolvido”, disse Pedro em entrevista ao Fox Sports.

Questionado sobre as cobranças da torcida do Fluminense, Pedro disse entender o lado do torcedor.

“No dia a dia nem teve tanto, foi mais na rede social, que o torcedor tem mais contato. É normal, respeito a torcida do Fluminense por me cobrar, é normal, rivalidade, a torcida ficar chateada com a ida para o rival. A torcida não gosta, mas eu não gosto. Eles estão no direito deles”, afirmou.

Pedro também garantiu que, desde criança, o Flamengo é seu time de coração.

"Meu time sempre foi o Flamengo. Desde criança eu ia para os estádios. No jogo contra o Grêmio, que o Flamengo foi campeão brasileiro em 2009, eu estava na arquibancada", finalizou.