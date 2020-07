'Se chegar, seremos profissionais', diz pai de meia do Flamengo sobre suposta proposta do Benfica

Rio - Com a ida de Jorge Jesus para o Benfica, alguns jogadores do Rubro-Negro entraram na mira do clube português. É o caso do meia Gerson. Segundo o pai do jogador, ainda não houve proposta para sua contratação.

"Temos um compromisso com o Flamengo e o que posso dizer é que, até ao momento, nada chegou do Benfica, a não ser pela imprensa. Se chegar? Somos todos profissionais", declarou ao Antena 1, de Portugal.

Gerson chegou ao Flamengo em 2019 e foi peça fundamental nos títulos do Brasileiro e da Libertadores. Sua versatilidade lhe rendeu o apelido de "coringa", por atuar em diversas posições.