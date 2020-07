Ídolo de Rodrigo Rodrigues, Zico se emociona com morte do apresentador: 'Foi uma paulada'

Rio - Torcedor declarado do Flamengo, o apresentador Rodrigo Rodrigues, morto nesta terça-feira , nunca escondeu que Zico era seu maior ídolo no futebol e, por conta de sua profissão, conseguiu ser "promovido" de fã a amigo. Nesta terça-feira, em participação no "Troca de Passes", o Galinho falou sobre sua relação com o jornalista.

"Foi uma paulada. A origem natural das coisas é primeiro irem os mais velhos. Ainda mais se tem um cara como ele. Mas Deus quis assim. Ele deixa muitas lições para nós. Estava se cuidando. Que Deus conforte os familiares e todos nós. Logo, logo vai formar a banda dele, fazer a resenha dele. Quando meu telefone começou a tocar insistentemente, eu falei: 'deu merda'. Fiquei num vazio muito grande", disse Zico, emocionado.

"É complicado porque a gente perdeu um cara como ele que tinha uma amizade tremenda comigo, com minha família e filhos. A gente conversava muito e apesar das brincadeiras, acabei virando um conselheiro das coisas sérias, das decisões. A gente conversava muito, meia hora, quarenta minutos", completou.

Zico ainda revelou que deixou uma "dívida" pendente com Rodrigo.

"Eu estava aí no Brasil, ele queria que eu cantasse um pouquinho e eu falei: 'Já fiz tudo, já cantei com você, quer que eu cante de novo? Me livra dessa'. Ele queria que eu cantasse uma música do Gilberto Gil. Vou cantar com vocês: 'Andar com fé que eu vou, que a fé não costuma falhar'. A única coisa nessa vida que fiquei devendo a ele. Eu estava para começar um quadro no Instagram, que ele ficou me devendo. Queria começar com ele. Também ficou me devendo, era uma amizade muito grande. Acho que a gente só vai poder fazer isso lá no céu", finalizou.