Atacante do Flamengo explica tatuagem para vítimas de voo da Chape: 'Pessoas legais nunca morrem'

Rio - O atacante Vitinho, do Flamengo, explicou a tatuagem que possui no braço em homenagem às vítimas do desastre aéreo da Chapecoense, em 2016. Em vídeo divulgado pelo clube, ele disse ter sentido muito o desastre, principalmente por imaginar que, por conta de sua rotina, poderia estar entre as vítimas.

"Estava jogando no Internacional na época e lá tive a chance de atuar com o Alan Ruschel. Fiquei muito sentido com tudo que aconteceu e quis fazer essa homenagem a todos os atletas, todas as pessoas que estavam naquele voo. A gente sente porque faz parte do nosso dia a dia, imaginei que poderia ter sido eu. Fiquei muito sentido. A tradução da minha tattoo é que "pessoas legais nunca morrem". E eles estarão pra sempre em nossos corações", disse o jogador.