Atacante do Flamengo diz que jogadores já conversam entre si sobre Domènec Torrent

Rio - A torcida do Flamengo está ansiosa para conhecer o novo técnico da equipe. No entanto, não é só a massa Rubro-Negra que vive essa expectativa. Em entrevista ao 'Lance', o atacante Pedro Rocha revelou que o elenco já conversa sobre o espanhol Domènec Torrent, possível treinador do clube."Tenho visto o noticiário, sim. Se fala muito forte no nome dele, mas acredito que não tenha nada de contrato. Mas é um bom nome sim para o Flamengo. O Rafinha falou muito bem dele, disse que já trabalhou com ele, que é uma boa pessoa e treinador. Acredito que, se for ele mesmo, será um bom nome sim e será muito bem recebido como todos os outros. Espero que ele faça um bom trabalho", disse Pedro Rocha, que emendou:"Ele (Rafinha) comentou muito por alto quando surgiu a especulação (envolvendo Torrent). Rafinha comentou que já tinha trabalhado com ele, que é um cara que entende muito de futebol e que, por isso, trabalhou muito tempo com o Guardiola. Ele comentou rápido, sem tantos detalhes", encerrou.