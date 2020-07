Independiente baixa preço e lateral argentino pode acertar com o Flamengo

Rio - O Flamengo está de volta ao mercado e o lateral-direito argentino Fabricio Bustos pode ser o próximo reforço. Com problemas financeiros, o Independiente precisa fazer caixa e estaria disposto a ceder o jogador por um valor menor.

A lateral direita é a posição mais carente do elenco do Flamengo. Titular absoluto, Rafinha conta com dois reservas, João Lucas e Matheuzinho. O primeiro veio do Bangu em 2019 e teve poucas oportunidades com Jorge Jesus. Quando foi acionado, não convenceu, fazendo inclusive com que o Mister pensasse em improvisações.Já Matheuzinho é um promissor jovem da base rubro-negra, mas ainda é considerado pouco experiente para ser reserva imediato.Fabricio Bustos tem 24 anos e é um dos destaques do Independiente, da Argentina. O jogador vem sendo monitorado, e em uma sondagem inicial seu valor foi considerado alto. A equipe argentina teria pedido em torno de 5 milhões de dólares para ceder o atleta.Com contrato até junho de 2022 e multa rescisória de 20 milhões de dólares, Bustos é uma das esperanças do clube para fazer caixa. Segundo a imprensa argentina, a diretoria já estaria disposta a negociar 80% dos direitos do atleta por 3 milhões de dólares (cerca de 15 milhões de Reais).O Flamengo, entretanto, não está sozinho na parada. O Real Bétis, da Espanha, e o River Plate, também demostraram interesse no jogador.A diretoria rubro-negra está livre do compromisso feito com o elenco de que não faria contratações enquanto os salários não fossem pagos integralmente, o que já foi anunciado. Assim, após a definição da contratação de Domènec Torrent como novo treinador, Bustos pode voltar com força à pauta.