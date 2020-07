Flamengo confirma data de estreia do técnico Domènec Torrent

El @Flamengo, que tendrá a @DomeTorrent al frente por primera vez, debuta el día 9 de agosto contra el Atlético-MG en Maracaná.



Alexandre Vidal / CRF — Flamengo (@Flamengo_es) July 31, 2020

Rio - O espanhol Domènec Torrent, novo técnico do Flamengo , já tem data para estrear no comando do time. O clube confirmou, em seu perfil espanhol, que o catalão já estará à frente da equipe rubro-negra na partida contra o Atlético-MG, no próximo dia 9, pela primeira rodada do Brasileirão.