Rio - Mesmo com contrato renovado há poucos meses, Jorge Jesus deixou o Flamengo rumo ao Benfica, pagando a multa rescisória, que girava no valor de R$ 6 milhões. A decisão do técnico português pegou a diretoria do Rubro-Negro de surpresa. Em entrevista à 'ESPN', o predisente do Fla, Rodolfo Landim, afirmou que a lição foi aprendida e que o mesmo não irá ocorrer com o novo treinador, Domènec Torrent.

"Esse ano e meio que a gente está firmando de contrato com ele, a multa é muito, mas muito maior do que a multa que foi estabelecida no contrato com o Jesus. O torcedor do Flamengo pode ficar tranquilo que se for por problema econômico, dificilmente o Domènec vai tomar a decisão de sair. A multa nesse contrato é muito, muito, muito grande. Acho difícil que qualquer clube do mundo pague essa multa para tirar ele do Flamengo antes de um ano e meio", disse Landim, que emendou:



"A gente tem que reconhecer que ele é um grande técnico e sempre pode aparecer alguém, algum clube para poder pagar essa multa, mas posso lhe garantir que é uma multa na ordem de grandeza o que seria mais de um ano de salário do técnico mais bem pago do mundo. Então não é uma preocupação que a torcida deve ter, na minha percepção", encerrou o mandatário do Rubro-Negro.